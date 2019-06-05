光田外埔巡迴醫療開跑 看病、檢查及藥物諮詢都OK

2019-06-05 17:29

〔記者歐素美／台中報導〕台中市外埔區醫療資源缺乏、診所數有限，居民生病想到大醫院治療須花更多交通往返時間。光田綜合醫院巡迴醫療自6月起前進外埔區，每週一、週三有醫師、護理師和藥師駐診土城里活動中心，提供看病、檢驗及藥物諮詢服務，盼讓就醫更便利，提升鄰里醫療品質。

全民健保西醫醫療不足方案，將平均醫病比逾1：2600人之地區，列為改善區域，外埔即其中之一。光田醫院承接辦理巡迴醫療，這也是首次有醫療等級區域醫院以上的醫院走入外埔。立法院副院長蔡其昌、台中市議員施志昌、外埔區公所區長葉聯慶、廍子里里長陳再福、土城里里長鄭興川今天皆到場，感謝光田醫院宅配醫療走入外埔。

土城里長鄭興川指出，過去土城里里民若要看醫生，許多長輩都是用搭公車的方式，不僅耗費交通時間，到站後還需走一段路到醫院，若是長輩行動不便，就成為了長輩就醫的障礙。光田醫院願意到偏鄉設點為附近里民看診，解決了交通上的問題，也照顧了里民的健康。

蔡其昌感謝光田醫療服務前進偏鄉，讓居民更方便，「給光田照顧吃百二」，也希望有更多醫療設備、服務可以陸續進駐，讓照顧更全面；施志昌表示，甲安埔長期以來缺乏醫療資源，不僅醫院少，大安、外埔的診所也少，外埔衛生所一週僅有3個半天有門診，居民必須花較多的交通時間去就醫，光田醫院這次到外埔土城里設點，除了增加在地民眾就醫的可近性，也根據當地的就醫型態安排門診類別，減少長輩就醫的阻礙與領藥的時間，為全人醫療作了最好示範。

光田醫院醫療副院長黃崇濱指出，院內調查外埔居民就醫需求發現，外埔居民平均1年超過3300人至醫院神經內科諮詢與治療，是鄰里最有需求的科別，因此安排神經內科醫師固定每週三看診，週一安排內科醫師進駐。

黃崇濱並提醒民眾，國內年長者常見疾病有高血壓、心臟病、糖尿病、關節炎或風濕症，這些都屬於內科範疇，且患者大都需要長期服藥控制。診間常見病人可能因為生活繁忙、居住地遠而未準時返院領藥，這都會影響民眾健康，嚴重者可能威脅生命，現在醫師走入地方為居民看診，也可抽血檢查、開立慢性病處方箋，民眾可多多利用。

光田土城巡迴醫療，每週一、週三下午2點半至5點半，在土城活動中心看診，就診詳細內容可上光田綜合醫院官方網站查詢。

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