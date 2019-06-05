江啟臣推動豐原區中正公園改造計畫 催生親子共融新亮點

2019-06-05 14:58

〔記者歐素美／台中報導〕 立委江啟臣及台中市議員張瀞分今天邀建設局長陳大田會勘豐原中正公園，爭取納入明年市府「友善共融公園計畫」，希望打造豐原地區新特色景點與親子遊憩空間，同時融合旱溪親水空間，打造老中青全家共享的共融公園。

台中市建設局今年推行「友善共融公園計畫」，編列3000多萬元，將改造全市33處公園，豐原區中正公園卻未被納入。

立委江啟臣今邀建設局會勘，逐一檢視公園內設施與環境。江啟臣表示，豐原中正公園設立於民國64年，是許多豐原人週末假日的好去處，歷經921大地震，游泳池破損，公園裡的設施也老舊待修，他希望藉由中正公園改造，將「老豐原人的記憶找回來，打造豐原人的新回憶」，活化中正公園，同時整頓鄰近的旱溪景觀，朝親子共融、淨溪的方向前進。

張瀞分議員則說，中正公園旁還有漆藝館，應該納入豐原的傳統漆藝元素，重現豐原固有傳統。

建設局長陳大田表示，中正公園佔地5.5公頃，內有三條步道、全台第二大的蔣公銅像、市長官邸等，腹地廣闊，市府將納入明年計畫，以專案方式，朝主題式、親子共融與全齡為核心規劃。

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