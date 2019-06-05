台中烏日五光路961巷上個月淹3次 居民集結抗議

2019-06-05 13:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日五光路961巷因位處3條側溝的會流處，逢大雨必淹，5月份就淹了3次，居民忍無可忍，今天集結抗議，高喊「不要淹水，要建抽水站」。

建設局道路管理科長陳崑烺表示，建設局同意把三個側溝後方防汛道路的空地經過整理，成為一個綠地；水利局則同意並儘速在後方空地興建小型的抽水站及滯洪池。

烏日五光路961巷逢大雨必淹，幾年前曾因卡玫基颱風，因地下室淹水造成一名婦人淹死，而近來更是逢大雨必淹，光是5月份就淹3次，居民忍無可忍，今天在市議員吳瓊華的帶領下在3條側溝會流處的防汛道路集結抗議，高喊「要抽水站，不要淹水」。

市議員吳瓊華表示，此處居民真的淹怕了，因為剛好是3條側溝的會流處，加上地勢低漥，而涵管又太小，因此逢大雨必淹，5月20日淹到一樓，昨天側溝水又快滿，讓居民好害怕。

吳瓊華表示，每一次快要淹水，雖有抽水機前往抽水，但都要等2、30分鐘才能運到，己造成淹水，根本來不及。

光明里社區發展協會總幹事賴宏榮表示，目前的光明社區排水溝已不敷使用，逢大雨必淹，當地的居民及工廠叫苦連天，希望水利局趕快來建抽水站，讓居民脫離淹水的夢魘。

當地居民表示，去年8月就淹了3次，今年5月份家園就也淹3次，無人能忍受，要求市府儘速設置抽水站，他們不要再淹水了。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法