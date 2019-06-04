雨彈一炸平鎮就淹 想蓋雨水下水道卻沒那麼容易

2019-06-04 22:26

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市前2週接連發生豪大雨侵襲而造成多處淹水，今天上午又有午後雷陣雨，平鎮區平東路、金陵路四段、華安街等街道傳積淹水，水深達10餘公分，地方認為是排水溝年久失修喪失排水功能，要求市府通盤檢討，比照都市計畫區域設置雨水下水道改善。

市議員舒翠玲、劉仁照說，平鎮多數地區處都市計畫外，部份道路排水因年久失修功能不彰，像是金陵路四段、南豐路、平東路沿線的老舊排水溝十分狹窄，加上淤積影響排水，每逢大雨路面積水最少5至10公分，人車通行危機四伏。

水務局表示，闢建雨水下水道以人口密集的都市計畫區內為主，每公里闢建須1億元，若每區、每路段均施作，市府財政恐難負擔，目前都市計畫區外仍以排水箱涵、側溝正常運作為主。

水務局說，經查平東路666巷淹水情況較為嚴重，淹水範圍約5百多公尺、水深近20公分，派員勘查發現，因對巷659巷遭人私設斜坡道，造成清淤格柵板無法開啟，加上既有排水管線狹窄，導致大雨來襲無法排水，雨水溢流至平東路上及666巷內，近期將派員移除斜坡道，並在659巷加設管涵排放至新街溪改善。

至於民眾反映淹水的金陵路四段、南豐路，均因側溝積淤嚴重導致積水，已立即派員清除，未來只要定期清疏即可解決；另外，華安街路旁因有農田灌溉溝渠，格狀水閘門易被垃圾堵塞，導致農田水位高於渠道溢流，民眾已自行清運垃圾，近期將邀集石門農田水利會改善閘門。

水務局表示，平鎮區近期的積淹水問題，主因都是短時間內強降雨，造成道路側溝排水不及所致，在雨勢趨緩約1至2小時就逐漸退去，並非積水不退或區排溢堤所造成，市府後續會檢討側溝容量是否足夠，並增加側溝及下水道連接管數量，改善積淹水情形。

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