盛夏到澎湖體驗在地！湖西小鎮免費巴士七月啟動

2019-06-05 12:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕澎湖擁有豐富觀光資源，一直是國內外遊客熱門造訪地點之一，為迎接接下來觀光旅遊旺季，交通部觀光局澎湖國家風景管理處今年整合在地社區產業，設計5款體驗套票，暑假期間也將推出「湖西小鎮好行」巴士免費供遊客搭乘，邀請海內外遊客到澎湖體驗道地生活與美食。

觀光局表示，5種體驗套票都是以「我愛澎湖」為主題，內容包括體驗老船長世代傳承的延繩釣，體驗一日北寮最潮討海人的「職人帶路」；體驗以海為田的菜園、蚵嫂剝牡蠣日常生活的「食鮮有福」；化身南寮蒙面女郎在農村犁田、種花生的「農情漫步」；體驗搬運石料，修復石滬及海洋關係的「一生守滬」；深入蚵殖產業、溼地、潮間帶的「現撈好物」等，價錢僅399元至790元。

至於「湖西小鎮好行」巴士，觀光局指出，發車地點從民宿密集區衛里宸威殿出發，行經馬公市區，經過機場，沿途停留湖西隘門沙灘及奎壁山地質公園等特色景點，並串連5項體驗套票地點及在地社區，將全區以點線面方式一網打盡，更能深度體驗重點旅遊點。

除此之外，為呼應觀光局將明年旅遊主軸定為「脊梁山脈旅遊年」，澎湖以其豐富地形地質景觀為推廣基礎，澎管處今年暑假也將舉辦一系列「澎湖地質音樂季、小農鮮味文創市集」等活動，7月20日在奎壁山地質公園開跑、7月27日在大菓葉地質公園、8月3日在小門鯨魚洞地質公園等地進行，邀請民眾一起嗨翻澎湖。

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