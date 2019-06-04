明各地晴朗炎熱紫外線強 好天氣持續到端午

2019-06-04 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4日）各地陸續都有出現短暫陣雨的情況，西半部更有局部大雨發生，午後中南部雷陣雨也仍舊明顯，晚上之後雨勢趨緩，但也因為下雨緣故，今天感受不會那麼熱。而明天（5日）天氣較穩定悶熱，提醒民眾出門前防曬工作要做足。

中央氣象局預報，明天受到太平洋高壓勢力增強影響，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅花東地區有零星的短暫陣雨發生，其他地區則有局部短暫雷陣雨，民眾如若在午後外出記得攜帶雨具以備不時之需。至於溫度方面，各地高溫相較於今天會來得高一些，大致落在31至34度之間，沒下雨的話感受上會較為悶熱，提醒民眾戶外活動做好防曬工作，並隨時補充水分。

另外，據「天氣風險公司」表示，週三這樣的穩定天氣預計維持到週五端午節，但週末將有北方鋒面雲系南下接近台灣北部海面，屆時對北部和東北部的天氣變動影響較大，不排除會有陣雨或較不穩定天氣發生的機會，未來幾天要持續觀察。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報指出，明天雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖多為「良好」等級，局部地區擴散條件稍差，可能達「普通」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部為「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天台灣大部份地區都來到過量級的「紅色警示」，特別是台東縣及澎湖縣恐達危險級的「紫色警戒」！

另外，明天金門及馬祖易有局部霧或低雲而影響能見度，提醒民眾交通往返留意航班資訊。

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