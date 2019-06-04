師法清明上河圖 勤益科大生完成7公尺巨型校景版畫

2019-06-04 21:59

〔記者陳建志／台中報導〕國立勤益科大羅啟倫、劉任翔、羅以嬛、曾翊晴4人，雖非藝術科系學生，但在蘇智偉老師指導下，耗時2年半，拍攝3千多張校園景觀照片，從中挑選青永館等20處校園景物，利用假日、寒暑假，刻了15片版畫，並師法清明上河圖長卷，拓印了未拼接，長達7公尺的「勤益綿長」作品，是全台學生最長的版畫創作，今天送給學校永久收藏，並從即日起在校園內展出到6月15日。

勤益科大校長陳文淵表示，學校除了讓學生學習到專業技術，並推廣通識教育，讓學生學習音樂、文學、藝術等各式課程，強化學生的藝術、心靈生活，此次由蘇智偉老師指導學生進行版畫創作，前後持續2年多，創作出長達7公尺的「勤益綿長」作品，真的很不簡單。

指導老師蘇智偉說，學生從清明上河圖得到靈感，決定利用版畫創作，留下校園美景，其中文創系的羅以嬛、景觀系的曾翊晴，在半年內拍攝了3千張校園內各種角度的景物照片，從中挑出行政大樓、工具機大樓、青永館和操場等20處，再由機械系羅啟倫、電子系劉任翔發揮雕工的天賦創作出15塊版畫。

蘇智偉說，4人前後堅持了2年半，除了雕刻，最後拓印的版畫長7公尺、寬45公分，因完全沒拼接，拓印時一不小心就會破掉前功盡棄，失敗的作品不計其數，單次拓印就要花上3小時，因4人都非藝術科系，卻創作出全台學生未拼接最大件的版畫作品，真的是創舉。

電子系的劉任翔說，從小喜歡手做的東西，想要學習版畫創作，對於能夠從無到有，創作出如同清明上河圖的作品覺得很有成就感；機械系大四的羅啟倫也說，雖然這門課沒有學分，但大家除了晚上，就連寒暑假也都持續創作，強調拓印時，除了油墨多寡，在撕下畫紙時更要小心翼翼，是創作中最困難的部分，很開心能完成這幅作品。

勤益科大通識教育學院劉淑爾院長說，學校闢設「明秀書院」，讓住宿學生利用晚上進行學習，開設了「經典閱讀」、「書院夜談」、「社會服務」、「工藝欣賞與創作」等課程，雖沒有學分，但學生都很投入，才能創作出如此難得的作品。

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