參訪金牌農村 蘇貞昌：鹹菜桶打擊樂團比五月天精彩

2019-06-04 20:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕行政院長蘇貞昌今午參訪榮獲金牌農村殊榮的新竹縣北埔鄉南埔社區，視察推動農村再生執行成果；蘇揆稱許「鹹菜桶打擊樂團」的打擊樂比五月天的表演還精彩，並宣布農村再生第三期實施計畫，於109年至112年將編列約403億元，也建議農委會將地方再生的故事，透過影片記錄下來。

蘇貞昌由農委會副主委陳添壽陪同視察南埔社區，他先看看沒有施農藥的南埔米及品嘗桶柑餅，並到社區的信仰中心南昌宮參拜，接著由曾獲文化部村落劇演-最佳劇演獎的鹹菜桶打擊樂團，帶來客家民謠唐山過台灣樂曲。台下貴賓隨音樂手足舞蹈，蘇揆也親自上陣「敲擊」，熱鬧不已。

在聽取農委會簡報農村再生第三期計畫後，蘇貞昌大力稱讚，在南埔社區居民的努力下，讓一個要荒廢的水圳「活」過來， 而鹹菜桶打擊樂團甚至還有2歲的小居民也加入打擊列，表演比五月天還精彩，是農村再生的最佳典範。他當場宣布農村再生第三期實施計畫，於109年至112年將編列約403億元，也建議農委會將地方再生的故事，透過影片記錄下來。

新竹縣長楊文科表示，南埔社區以「幸福南埔、黃金水鄉」的理念，積極推動農村再生計畫，當地400多名居民，為修建百年灌溉水圳，休耕一年，保留傳統水車引水灌溉文化，並透過居民共識，宣示不使用農藥，創建了「穀東俱樂部」認購「穀票」，達到友善農業，後續產業生態的自主農村機制，不僅在106年獲得新竹縣「第一屆金牌農村競賽」金牌農村獎項，更在107年參加農委會全國「第一屆金牌農村競賽」，於707個農村社區脫穎而出，榮獲全國金牌農村殊榮，同年也摘下環保署的「第6屆國家環境教育獎」特優。

北埔鄉長莊明增說，南埔社區近年來也與周遭社區及專業師資合作，辦理了多元活動及發展建設。如農村環境教育、小朋友的食農教育、大人的食農教育-翻轉好味道、南埔友善導覽系統建置、水圳綠能系統及教育空間建置等等，讓社區邁向永續環境與經營的農村。未來南埔農村再生第三期計畫重點方向，將著重於產業發展，鼓勵年輕人回流，民間企業回鄉投資。

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