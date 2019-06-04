澎監端午聯歡活動 粽葉飄香歡笑滿高牆

2019-06-04 18:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每逢佳節倍思親！身處高牆之內的收容人無法返鄉團圓，更生保護會澎湖分會今結合澎湖地檢署、澎湖縣榮譽觀護人協進會，在澎湖監獄教誨堂舉辦端午聯歡活動，以粽香與精彩的演出，安慰關在異鄉服刑的收容人們。

今日澎監端午聯歡活動，開場就是最應景的贈送粽子活動，包括澎湖地檢署檢察長黃謀信、澎湖監獄典獄長杞炎烈、更生保護會澎湖分會主委呂榮進等人代表，致贈收容人們端午應景食品粽子，一時間粽葉香氣環繞教誨堂密閉空間之中，讓人感受端午節將屆的熱鬧氣氛。

隨後由澎鼎樂隊演奏「好膽你就來」、「想要跟你飛」等曲目率先登場，揭開活動序幕，陽明社區媽媽們組成的土風舞社也不惶多讓， 表演「粉紅色的回憶」、「難忘的舞伴」。澎湖縣歌唱藝能推廣協會:莊嘉慶、林麗華聯合演唱.「一條橋」、「桃花江」，。澎鼎合唱團演唱「走在雨中」、「乘著氣球上天空」，讓歡笑聲、鼓掌聲充滿整個會場，帶給與會者不同凡響的午後音樂饗宴。

活動重頭戲是澎監收容人的變臉演出，瞬息之間變出新臉譜新花樣，讓台下觀眾屏息以待，表演者功力十足，內容皆是同學們自編自導自演。另外還有一群喜好舞蹈且舞藝高強的收容同學，配合燈光效果及深具肢體語言的街舞表演，舞碼─Four Locks，舞者渾身有勁且默氣十足、動作一致的熱力渲染，帶動現場熱鬧氣氛。

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