網友揭露登革熱被要求說明 高市衛生局：公告疫情屬主管機關權責

2019-06-04 09:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕時代力量高市議員林于凱在臉書po文指出，有位網友二月初揭露登革熱疫情後證實無誤，事後卻接到高市衛生局公文告知涉嫌違反「傳染病防制法」中傳播不實疫情行為，高市衛生局指出，該訊息是發生在主管機關公告疫情「之前」，且任何人依法本就不得散佈疫情，公告疫情是衛生主管機關的工作。

高市衛生局說明，傳染病防治法第8條明文規定，傳染病流行疫情、疫區之認定、發布及解除，由中央主管機關為之；第二類、第三類傳染病得由地方主管機關為之，並應同時報請中央主管機關備查，中央主管機關應適時發布國際流行疫情或相關警示。

衛生局進一步指出，此案網友在台南，私自發布訊息是在衛生局公告疫情「之前」，加上任何人依法本來就不可隨意散佈相關消息（衛生局公告訊息可以）。

林于凱說，網友是在今年2月3日，在PTT張貼「高雄前鎮興邦里爆發今年今年首例登革熱疫情」訊息，結果三月份收到衛生局公文，被要求到疾管處說明。

林于凱指出，看到這紙公文後有兩個疑惑？今年二月就發生第一起登革熱疫情，是真的嗎？網友提出的是否有根據？於是他到登革熱病例群聚地圖一查，發現今年2月1日的確是第一例登革熱案例發生，地點就是前鎮區興邦里。

林于凱認為，這位網友在PTT張貼資訊無誤，為何高雄市政府衛生局疾管處對於網友、要以違反傳染病防制法中傳播不實疫情的行為來加以威嚇？

他認為，像這類對於公眾安全有重大影響的訊息，政府本該在第一時間確認後立即做揭露，怎反而要求揭露正確資訊的民眾說明，否則要移送地檢署？ 因為昨天接獲消息時，衛生局已下班了，今天一定會將這個案子查清楚！

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