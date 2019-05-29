疫病》高雄人注意！三民區男攤販染登革熱 本土第2例

2019-05-29 19:53

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今天發布全國第2例本土登革熱確診病例，是住在三民區鼎金里50多歲男性，平時在鼎中路及金鼎路口從事攤販生意，活動地點人口移動頻繁，衛生局全力動員清除病媒蚊孳生源，嚴防疫情次波感染。

高雄市衛生局說，病患無特殊病史，未曾罹患過登革熱，本月27日出現腰酸、肌肉酸痛、關節痛，今天至三民區某診所就醫，通報疑似登革熱，登革熱NS1快篩檢驗結果為陽性，疾管署發布檢驗結果為PCR陽性、血清病毒型別為第4型。

衛生局說，病患同住接觸者2人，快篩結果為陰性，皆無疑似症狀，患者從事攤販生意，潛伏期活動地除了住家與工作地點，偶爾到金獅湖市場購物。

為釐清感染來源及防堵社區疫情擴散，衛生局對居住地、工作地、活動地及周邊社區民眾，進行擴大疫調及採檢，初步疫調未發現發燒等具登革熱疑似症狀社區民眾，目前仍陸續擴大採血釐清感染來源。

高雄登革熱確診病例共25例，其中2例本土病例、23例境外移入病例，首例高雄市前鎮區登革熱本土確診疫情已於3月4日解除疫情警戒。

這次高雄市第2例本土登革熱病例疫情發生地鄰近市場、公園、學校，周圍攤商林立及人流眾多，且工作地附近有一處大樓工地興建中，為嚴防疫情透過人流的移動帶入登革熱高風險社區，對疫情發生里段執行孳生源檢查暨噴藥滅蚊工作。

防疫人員今再次調查病患鼎金里居住地及鼎中里工作地社區病媒蚊密度，查獲住戶門前堆積雜物的水桶及桶蓋等多處積水處已孳生病媒蚊幼蟲，現場已予清除，並開立舉發單，顯示社區環境自主管理狀況不佳，為歷來登革熱疫情好發的典型環境。

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