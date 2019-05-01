宜蘭登革熱再增1境外移入案例 全台今年已121例

2019-05-01 18:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣今確診1例境外移入登革熱病例，個案居住在五結鄉四結村，目前仍在住院治療；衛生局說，接獲通報後，隨即至個案家中檢查積水容器，進行相關防治作業。宜蘭今年已有4起登革熱境外移入病例，據疾管署統計今年截至4月28日，國內已有121例境外移入，為10年來同期最高，提醒民眾做好防蚊措施。

衛生局4月27日接獲疾管署通知，五結鄉四結村有1例登革熱境外移入病例；該個案於4月初柬埔寨業務考察，回國後出現發燒不舒服症狀，4月25日個案出現眼窩、骨骼痠痛至醫院急診，經檢驗後，4月27日確診為境外移入陽性個案。

衛生局說，目前個案仍在醫院治療，相關接觸者並無症狀，持續監視健康狀況；接獲個案通報後，也派員至個案住家檢查積水容器，啟動相關防疫措施。

衛生局表示，宜蘭縣今年度境外移入登革熱個案4起，皆來自東南亞國家民眾如前往東南亞等登革熱流行地區，務必做好防蚊措施，返國入境時及返國後兩週內如出現發燒、頭痛、骨頭肌肉酸痛、紅疹、噁心嘔吐等不適症狀，應儘速就醫。

衛生局說，民眾就醫時請告知旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療；宜蘭縣含衛生所共有33家合約醫療院所可進行登革熱NS1快篩，請民眾切勿延遲就醫，以防範社區疫情發生。

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