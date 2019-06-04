中央與地方攜手玉荷包網室生產 減少病蟲害、降低用藥

2019-06-04 00:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕近年來氣候異常，造成玉荷包產量剩下2成，今年每斤高達250元，農委會鳳山試驗所與高市農業局攜手，首度開發玉荷包網室生產，有助省工、降低用藥、減少病蟲害，推動產業再升級。

高雄荔枝種植面積超過3300公頃，面積及產量都是全國第一，其中玉荷包荔枝占整體7成5，經濟產值高達12億元，但近年來氣候異常，荔枝椿象、荔枝細蛾危害甚重，加上多支藥劑禁用，面臨抗藥性，增加防治困難，造成病蟲危害。

市府農業局邀請鳳試所研究人員進駐型農許倫肇的芳境果菜運銷合作社，進行綠色農糧計畫減藥生產模式，希望透過產官學合作，開發適合網室生產的病蟲害防治模式，達到省藥、省工及少蟲的新種植模式。

鳳試所研究員方信秀表示，一般網室會增加溫度2至3度，目前玉荷包網室評估，以24目勝過32目紗網，通風好、溫度適宜，不會造成落果，最重要是防蟲效果，由於玉荷包生長期，不會遇到颱風季節，農民不用花大錢，打造鋼骨溫室，只需搭建一般網室，就能發揮效用。

型農許倫肇表示，近年來天熱病蟲害多，他種植3分地玉荷包，斥資60萬元搭建網室，由中央補助一半費用，最大效用可減少9成以上病蟲害，還能近1個月不噴藥，減少用藥超過5成以上，符合安全採收令人放心，更有助擴大集團生產。

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