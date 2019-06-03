「小朋友，你們好棒！」曲棍球3連霸世界賽凱旋吃冠軍餐

2019-06-03 18:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕備受恩寵！彰化縣平和國小曲棍球隊，今年代表台灣赴美參加「加州盃世界曲棍球分齡錦標賽」，在12歲以下組別掄元成功，摘下3連霸殊榮，小將們上月底凱旋歸國，縣長王惠美專程到機場接機，今就在縣長官邸與小將共進「冠軍早餐」，難得第1次踏進官邸又驚又喜，早餐又很「澎湃」，有法式土司、蛋餅、雞腿、炸薯條，多了「榮譽」味和「自信」味，小將個個吃得津津有味。

這支為國、為校、為個人爭光的曲棍球隊，於5月23日到31日在美國參加競賽，克服10度低溫氣候和練習與競賽場地的差異，在近100支隊伍中脫穎而出，參賽過程中，帶隊師長們不斷安撫小將情緒，讓小將表現不失常，發揮整體作戰力與爆發力，關鍵時刻拿下分數，從比賽中讓小將領悟凡事堅持到底才會成功的真諦。

隊伍摘冠更獲得3連霸，消息傳回台灣第一時間，縣府到校張貼紅榜祝賀，5月31日選手歸國抵達桃園中正機場，小將看到縣長親自來接機，感到受重視，自信心和成就心也油然而生。

接機當天，縣長和小將們約定今天在縣長官邸共進愛的早餐，小將代表梁而頡隊長說，第1次到縣長官邸用餐很開心，謝謝縣長的支持與鼓勵，在比賽時，雖然場地各方面條件都不同，但他們都克服了，謝謝大家的一起努力，他們拿到世界冠軍了。

王惠美說，有這麼好的成果，背後有非常多的人付出心血與心力，最辛苦的是平和國小曲棍球隊小將們，流汗流淚、甚至流血才有這樣的成果，大人們更該給予掌聲與愛的支持，「小朋友，你們好棒！」

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