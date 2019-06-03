竹市中油油庫9月底拆完 議員要求公開過程、避免污染

2019-06-03 17:21

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市位在公道五路的中油油庫廢庫後，已開始進行油槽的拆除作業，市議員曾資程、李妍慧今天質詢時，要求市府應做好詳盡規劃，由於拆除後的中油土地將作為「竹科X創新產業園區」用地，兩人也要求市府要做好油庫拆除、除污的工作，包括監督油庫的土壤、地下水污染須達環保檢測標準等，避免造成二次污染等，且應公開拆除過程，讓市民了解。

曾資程說，依照油槽拆除進度，今年9月底會全部拆除，平均每個月要拆除4座中油油槽，而拆除油槽有一定的危險性，加上公道五路一帶有許多學校、住家，周邊人口眾多，他要求市府應嚴格監督拆除過程，且應公開透明。

李妍慧也說，市府對油庫的污染清除作業，以及後續推動竹科X創新產業園區，都應該以環保作為最高的標準，先有環保，再來談產業園區的計畫。

曾資程表示，中油油庫底下的土壤、地下水都曾檢測出有致癌疑慮的苯、甲苯、MTBE（甲基第三丁基醚）等污染物，因此油庫拆除時的除污作業，務必要符合環保標準，不能造成二次污染。

兩人都強調，未來中油土地做為竹科X創新產業園區用地，即使拆除後，都應做好土壤的檢測，確保沒有污染後再能開發再利用，此外，油庫周邊的土地，包括兒童探索館址等都應檢測，且拆除、除污資訊，應讓市民知道與監督。

對此，市府產發處表示，會要求中油公司拆除油槽時，務必要符合相關環保規定，市府也會派員監督了解，同時也會要求中油公司要做到公開透明。後續的土壤及環保檢測，也會由環保局後續追蹤與列管。

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