派遣工痛斥被當「免洗筷」 提告科技大廠嘉聯益

2019-06-03 16:01

［記者鄭淑婷、陳恩惠／桃園報導］工廠設在桃園市觀音區的嘉聯益（6153），為蘋果主力供應商之一，去年11月間因訂單縮減，無預警、無限期要求派遣工休無薪假，桃園市產業總工會今天協助10位受害派遣勞工，對嘉聯益提出「民事」確認僱傭關係存在訴訟，高喊「嘉聯益假派遣，受害勞工爭權益」口號，希望法院看到勞工的弱勢、還給勞工公道，要求嘉聯益負起連帶責任，也藉此呼籲政府正視非典勞動無法可管的問題。

桃產總表示，今年5月21日立法院審查「勞基法修正草案」，將讓「派遣勞工禁止轉掛樣態」入法，以求解決假派遣濫用的情況，不過，派遣公司與要派公司合謀的問題，在台灣已經非常常見，許多公司以「假派遣、真雇用」方式規避雇主責任，其中，嘉聯益表面上是由8家派遣公司找尋人力，但用人仍得經過嘉聯益主管面試、篩選，根本就是「假派遣、真雇用」的案例之一，因此主張嘉聯益才是真正的雇主，必須連帶為勞權損害負起責任。

去年11月約有400多位受雇嘉聯益觀音廠的派遣工，突被以訂單縮減理由，無預警、無限期放無薪假，許多派遣工才上班不到一週就沒工作，痛斥被當成免洗筷、衛生紙，賴姓派遣工說，當初簽有3個月定期契約，但協調時派遣公司只願意賠償半個月薪水，嘉聯益也沒給任何保障，若派遣工願意轉到樹林廠，也只能比照移工薪資；余姓員工則說，說好「保證3個月工作還可能轉正職」，卻無預警被放無薪假，根本枉顧勞工權益。

桃產總秘書長葉瑾瑜表示，嘉聯益在整個聘用過程，就是「假派遣、真雇用」的形式，此次共有10位派遣工對嘉聯益提告，希望法院能還給勞工公道，也透過訴訟讓台灣假派遣氾濫問題真正解決。

桃園市政府勞動局表示，去年11月嘉聯益要求派遣工休無薪假案，經調查有超時問題，但派遣部分尚無被認定違法，經召開勞資協調會議，其中有11人調解不成立，若是勞工提起訴訟，會協助申請桃園市勞工權益基金律師費及裁判費補助，嘉聯益另於今年2月有大量解僱400多名正職員工，但未依法向勞動局通報等情形，分別被依違反「勞基法」裁罰5萬及2萬元、「大量解僱勞工保護法」裁罰50萬元。

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