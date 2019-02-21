嘉聯益資遣434人 桃市邀日月光與太電2/22徵才上看53K

2019-02-21 17:10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「蘋果概念股」軟板大廠嘉聯益觀音廠因業務緊縮，今天解僱434人，為了協助被資遣員工後續就業，桃園市政府就業服務處明天在中壢就業中心舉辦徵才活動，邀請日月光及太平洋電線電纜2家廠商參加、釋出194個職缺，其中，日月光招募設備助理工程師開出4萬3000元至5萬3000元，是最高新職缺，呼籲民眾把握機會。

桃園市勞動局指出，今天是嘉聯益資遣434人的資遣生效日，明天約有320人至中壢就業中心辦理失業給付初次認定，其中明天上午9點至下午1點，在中壢就業中心也有徵才廠商日月光，釋出164個職缺，有生產助理員100名、設備助理工程師50名，各開出2萬7020元至3萬3520元及4萬3000元至5萬3000元，還有生產線組長、製程工程師等職缺，共12個。

另方面，太電分別釋出機台操作員20個及設備維修保養人員10個，薪資落在3萬3000元至4萬元，包含交通、伙食及加班費，獎金另計。

至於嘉聯益違反大量解僱勞工保護法，目前桃園市勞動局依行政程序法請該公司針對違反大量解僱勞工保護法規定陳述意見中，如確認違反法令，將依法裁處10萬到50萬元罰緩。

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