台南七股漁電共生爭議大 公聽會找解方

2019-06-03 14:47

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股沿海魚塭推動漁電共生專區，綠能業者大搶進，衝擊漁民生存、生活、生態，不僅引起養殖漁民抗爭，是否影響生態環境也令各方憂心忡忡，如果國際保育鳥黑面琵鷺因此不再來七股，誰能負責？

立委陳亭妃今在七股黑面琵鷺研究中心召開「漁電共生對生態衝擊公聽會」，邀請農委會副主委陳添壽、經濟部能源局長游振偉、台南市農業局副局長李建裕和漁民、生態保育公民團體面對面溝通，不反對發展綠能，但要有地方參與和生態影響評估，陳亭妃作結論說，七股地處生態敏感區，要求中央和地方在2個月內擬定漁電共生審查作業辦法，業者申請計畫書內除現有漁民、塭主7成以上同意設置意願書外，審查須納入生態影響評估和漁電共生經營模式可行性評估，納入地方意見，才可能減少爭議和抗爭。

出席的台南市議員陳昆和、漁民、公民團體，不滿意農委會、能源局簡報漁電共生和強調不污染環境的內容過於簡略，南縣區漁會理事長李武龍、七股里長聯誼會長黃進士說，漁民不反對太陽能光電，但政府不能視七股人為三等公民，要怎樣就怎樣的強推漁電共生，如果未注重生態環境、和地方達成共識，七股人抗議一定衝第一。

成功大學陳姓研究生說，不反對綠能，但要納入在地意見，七股在地人最了解漁電共生最適合位置，審查作業要點要納入民眾討論機制。

公民團體、張姓學者也說，七股有國際級濕地和黑面琵鷺等鳥類生態，是生態敏感地帶，要設置漁電共生專區一定要在選址上加入當地漁民意見和生態檢核的把關機制。目前就是因漁電共生選址太簡單，缺乏全面評估，沒有合宜、資訊公開的選址架構，選址亂了套，綠能業者、塭主與承租漁民才會雙方衝突。

成大教授梁文韜支持發展再生能源、反核能，他說，政府推動漁電共生不是在冷氣房內想好就推了，不管生態影響的結果，如果黑琵未來不再來台南，官員誰能負責？

陳添壽表示，地方意見都聽到了，中央部會跟地方政府會合作做好完整規劃，避開生態敏感地區，不會傷害到環境、漁民生計，將持續溝通尋求共識。

游振偉說，太陽能板主成分是矽，沒有毒性，不會造成水土污染，也與環保署合作光電板回收機制。政策還有檢討改進空間，將跨部會研議要求業者承諾可操作性檢核機制。

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