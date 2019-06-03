將歌仔戲變糕點 城市科大生赴泰廚藝賽獲2銀

2019-06-03 12:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕「我有一個小小的夢想，希望將專屬台灣的文化之美分享給全世界！」台北城市科技大學學子蕭仁孟以童年回憶「歌仔戲」為主題，做出翻糖糕點，在今年泰國國際廚藝挑戰賽（TUCC）中，獲評審青睞，拿下銀牌佳績。

城市科大餐管系大四生蕭仁孟表示，在宜蘭長大，小時候3C不盛行，常和大人參加節慶典禮，歌仔戲成了伴隨長大的重要元素，為了傳遞台灣傳統文化及生活樣貌給全世界，這次赴泰國參加國際競賽，通宵熬夜專注製作，做出「歌仔戲」翻糖作品，把童年回憶與作品結合，是參賽最大意義。

城市科大表示，泰國國際廚藝挑戰賽（TUCC）是亞洲重要廚藝賽事之一，每年都吸引各國優秀廚師競技，2019年共有泰國、台灣、韓國、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、印尼、越南、巴基斯坦等國的廚師菁英參加，競爭激烈。

城市科大說，今年賽事派出餐管系及烘焙學程的學生遠赴泰國參加，1日晚間揭曉結果，學生共拿下2銀5銅佳績，蕭仁孟的「伴我成長-－台灣傳統之美」就是其中一面銀牌，另一面則是烘焙學程大一生黃彩瑄的「仙度瑞拉」翻糖作品奪下。

黃彩瑄表示，每個女孩心中都有公主夢，都在尋找自己的幸福，童話故事仙杜瑞拉也是一樣，因此採立體故事書概念製作翻糖作品，想告訴全世界，自己也和「仙度瑞拉」一樣勇敢追夢，不要因為身處逆境而灰心，只要肯努力，總有達成夢想的一天。

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