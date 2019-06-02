微型麵包店 3坪工坊周賣200個麵包

2019-06-02 20:50

〔記者邱芷柔／屏東報導〕近年台灣的麵包師傅在國外大放異彩，吸引各知名麵包店大排長龍，但其實講究好食材製作的麵包可能就藏身在自家社區中，從國外掀起的「微型社區麵包坊（Micro bakery）」，主打好麵包不必捨近求遠，在不過度投資設備、裝潢、廣告包裝下，把資金投注在麵包本身，隱身在屏東住宅區內的「凱特焙客」就以微型麵包店的概念，選用在地麵粉與食材製作麵包，3坪大的空間包含了廚房與簡單的麵包架，每個禮拜僅出爐2次，可以賣出200個麵包。

「我希望我的麵包可以吃得到麥香！」讓家人吃得更健康，是老闆娘張凱特的初衷，為了捨去化學添加物，特別遠赴新加坡取經，親自養酵母，5、60種的麵包種類隨著四季變化，除了屏東盛產的芒果、芋頭、地瓜，張凱特也選用成本較高的台灣自產自製「台中選二號小麥」，讓麵包擁有在地風味。

張凱特說，麵包的成分越單純，越不會對身體造成負擔，但是「健康的麵包」常常與「難吃」畫上等號，因此她不斷嘗試調整配方，成功將麵包的糖油量降到最低，一開始只是想做給家人吃，後來受到台北的微型麵包店「阿段烘焙」故事影響，於是參加烘焙課程培訓，家庭主婦捲袖變成麵包師，之後成立臉書粉絲團慢慢累積人氣，決定將自家烘焙的麵包與社區分享。

張凱特指出，過去消費者想要「俗擱大碗」，卻忘了食材原味和一分錢一分貨的道理，微型麵包店從中找到立足點，以平實的價格與好的食材獲得消費者喜愛，現在除了穩定接單，也期待有更多同樣理念的微型店一起分享經驗，期待從社區出發，為台灣在地食材與小農盡一己之力，也讓食安觀念從小小的社區扎根。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法