「孩子是什麼」特展 中教大實小邀全校學生當參展人

2019-06-02 16:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中教育大學附設實驗小學資優班舉辦學期成果展，有別於已往僅是展出資優班學生的學習成果，今年三年級資優班打破資優班跟普通班的界線，以「孩子是什麼」為主題辦特展，邀全校學生發想參展，讓全校學生均是參展人，更讓大家看見孩子的想法。

台中教大三年級資優班導師簡辛如指出，已往資優班成果發表會多僅展現學生一學期以來的學習心得，考量資優班向來被視為「特殊族群」，希望打破資優班與普通班的界線，讓孩子間對話；由於三年級的學生正好在發展認知「我」的階段，且校園是由各年級學生組成，特地以「孩子是什麼」為主題設計特展，由資優班學生試著當策展人，廣邀全校學生參與表達意見，創造全校學生均是參展人的模式，完成特展。

特展主題包括有孩子像什麼、喜歡什麼、害怕什麼、期待什麼，由資優班學生向全校學生問卷徵稿，展現不同階段學生的想法，把不同年齡層的學生想法貼瓦楞紙箱裡面，參觀者要探頭看紙箱內部，才能看見孩子的心聲，象徵孩子心聲要謹慎探索；此外，也鼓勵資優班學生邀請同班同學畫出自己的畫像。

展場佈置也有學問，展覽場中的主要空間展示全校學生的心聲，資優班學生的創作則環繞在四周，讓學生體會到人人都可以是主角，看到自己的心聲被展出，也會有成就感；至於資優班學生的作品則環繞主場周圍，盼讓資優學生學著用不同角度看事情，更藉特展體會到集合眾人的力量可以形成更強大的力量。

簡辛如說，因問卷採無記名，學生可以無後顧之憂暢所欲言，學生反映的內容也倍受矚目，在孩子期待什麼項目中，低年級與中年級期待的多還是有形的東西，像禮物、出國甚至放假等，害怕的內容，中低年級也多是魔鬼、巫婆；到高年級期待變抽象，有人期待父母的讚賞，有人期待成為有用的人等，有人則害怕過多的期待、父母沒理由的謾罵等。

簡辛如說，籌備特展下來發現有愈來愈多普通班的學生因同學的邀請，更敢走進資優班教室互動，也吸引一般班級甚至家長前來參觀，還有家長看到學生書寫「害怕不能滿足父母期待」的內容後，均表示要好好反省對待子女的方式。

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