山林夜間喜見點點螢光 原來是這群可愛的小東西

2019-06-02 15:02

〔記者佟振國／南投報導〕螢火蟲季已近尾聲，但在南投縣南港村的1處竹林內，現在每到夜間仍是螢光點點，但這群會發光的小嬌客卻不是飛舞的螢火蟲，而是在台灣相當少見的螢光蕈，這種只在夜晚發光的小東西，已經被當成環境優劣的指標，消息傳出也吸引許多攝影愛好者前來獵取美景，居民則希望妥善保護，讓螢光蕈成為當地觀光特色。

春、夏季節是螢火蟲繁殖期，在生態環境良好的山林間即可發現牠們的蹤跡，但最近在國姓鄉南港村的竹林內，同樣也有會發出淡淡螢光的小東西，就是螢光蕈。

發現螢光蕈的在地養鹿人家張淑珍，對螢光蕈的印象，是20多年前與母親到澳洲觀光旅遊時的1項重要參觀行程，依稀記得當晚坐了許久的車，走了好遠的路，才能一窺它的廬山真面目，萬沒想到現在自家後山就能看到。

「剛發現這群會發光的小東西，以為是螢火蟲，未多加注意，有天發現它們沒有一閃一閃、忽明忽滅，就是固定在一個地方，好奇查看原來如此！」又驚又喜的張淑珍趕緊告知家人這個消息，但被姊姊吐槽「原來自家後山就一大堆了，幹嘛大老遠飛去澳洲看！」家人當場笑翻。

張淑珍也開心和大家分享螢光蕈的照片，最近常下雨，螢光蕈的數量爆增，許多聽到消息的攝影愛好者，第一時間就前來拍攝取景，大家都覺得很新奇 ，上網查資料，目前螢光蕈在屏東墾丁、嘉義阿里山等地也有發現，生長在潮濕的腐竹或朽木上頭，對生長環境十分挑剔，南港村沒有過度開發與污染，它們才能在此落腳生長。

南港村長洪永鎮表示，希望所有村民一起守護好環境，讓螢光蕈可以成為南港村之光，想要了解螢光蕈的民眾，都能帶著愛護大自然的心情來欣賞。

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