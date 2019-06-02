蘇貞昌推廣自行車 勉勵林佳龍「肚大」應多騎自行車車

2019-06-02 14:40

〔記者俞肇福／新北報導〕交通部觀光局今天舉辦「2019世界自行車日在台灣東北角」活動，行政院長蘇貞昌、交通部部長林佳龍現身力挺；蘇貞昌致詞時就開林佳龍玩笑說，「站的角度不同，欣賞的風景也不一樣」，他剛剛在旁邊看到林佳龍時「肚大」，林部長應該要多騎腳踏車，希望下次林佳龍主持活動時，可以看出肚子比較小，證明部長有騎腳踏車。

蘇貞昌今日出席「世界自行車日」活動時表示，台灣騎自行車的人數眾多，已是自行車王國，盼交通部持續為車友鋪路，帶動全民一起健康運動。

蘇貞昌指出，他考上初中的禮物是一輛二手的中古腳踏車，讀中學時就是騎腳踏車上學，騎自行車的經驗非常久遠；不僅如此，他在大學畢業時，就是跟弟弟騎腳踏車環島。

蘇貞昌進一步表示，騎自行車無噪音及污染、不需汽油經費，更可運動增進健康，加上可與空間結合、與人互動，地點的可及性也高，因此值得鼓勵推廣；行政院在2007年，由他宣布訂定5月5日為「台灣自行車日」，因為兩個5連起來看似一輛自行車，聯合國在2018年訂定6月3日為「世界自行車日」（World Bicycle Day），台灣已比聯合國早了十幾年。

另外，也邀請民眾前來福隆沙灘席地而坐，吹吹海風，一同享受沙雕藝術之美。

蘇貞昌指出，台灣之美無所不在，福隆沙灘具有金黃色、質細優良的沙，「貢寮國際海洋音樂祭」是夏季盛會，「福隆國際沙雕藝術季」也是國際級活動，感謝民間投注資源及交通部大力支持。沙雕不僅環保，也是最好的親子活動，適合全家一起同樂。今年福隆有世界各國的沙雕藝術家前來打造沙雕品，希望各國高手發揮創意，並看見台灣的美麗。

蘇院長指出，他之前擔任行政院長時，推動「千里自行車道，萬里步道」，行政院李孟諺秘書長當時在工程會為此貢獻良多，如今全台的自行車道已不止千里，也感謝交通部持續推動；此外，他在台北縣長任內推動八里左岸自行車道，且透過巨大集團（捷安特）劉金標創辦人的協助，推動「甲地借、乙地還」策略。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法