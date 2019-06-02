桃園ZEPRO RUN半馬 石門水庫7000人開跑

桃園ZEPRO RUN半馬7000人開跑，時值石門水庫大壩水位接近滿庫，感受湖光山色之美正是時候。（記者李容萍攝）

2019-06-02 13:57

〔記者李容萍／桃園報導〕「2019 桃園ZEPRO RUN全國半程馬拉松」活動，今天上午在石門水庫開跑，時值石門水庫大壩水位接近滿庫之際，近7000名國內外跑友起跑時眺望水庫全景，感受湖光山色之美，用跑步體驗山林，享受自然芬多精。

ZEPRO RUN馬拉松，全台已累積超過10萬名跑友參與，堪稱是桃園近期罕見的國際級馬拉松活動，也是全台路跑界中最物超所值的盛大賽事之一，提供跑友輕感排汗衣、機能跑褲、運動毛巾及運動多功能後背包，加上賽道沿途補給豐盛、石門水庫的秀麗湖光山色，並讓跑友回到會場後，主辦的台灣運動賽事協會、全統運動用品，在會場中設置美食飲料補給，令跑友倍感窩心且留下美好記憶。

這場賽事有來自台灣及香港、日本、美國、馬來西亞、韓國、中國等國內外跑友近7000人熱情參與，參賽年齡從81歲到2歲，分為半馬組21K、路跑組10K、健康組4K賽事。

全統運動用品總經理余俊芳表示，台灣曾是製鞋王國，卻沒有在地運動品牌，在1995年創立台灣運動品牌ZEPRO，將廣告、代言人費用，轉為投入在研發更好、更專業運動用品上，持續為運動愛好者推出最優質、舒適、專業運動裝備。這樣的創業精神，也巧妙落實在每一場ZEPRO RUN路跑活動中。

另外，路跑會場設置一高近3公尺、寬近8公尺的巨大充氣雲豹競速路跑鞋，吸引跑友爭相站上特製凸台合影留念。來不及參加桃園場民眾，「2019 ZEPRO CITY RUN城市健跑嘉年華－台中、雲林場」現正報名中，最新資訊請上臉書搜尋ZEPRO，鎖定粉絲團資訊。

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