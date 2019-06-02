國家地理雜誌海洋日 新竹17公里海岸線迎風暢跑

2019-06-02 10:01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為了海洋保育而跑的國家地理世界海洋日路跑活動，今年移師新竹漁港，一早舉辦「2019 WORLD OCEANS DAY RUN 國家地理世界海洋日路跑活動，由新竹市長林智堅與國家地理雜誌總編輯李永適共同鳴槍，宣示路跑活動正式起跑，跑者沿著新竹市17公里海岸線迎風暢跑，林智堅也邀請來自全國的跑者，邊跑邊欣賞改造後的新竹漁港美景。

國家地理雜誌總編輯李永適表示，每年國家地理雜誌於海洋國際日前後，舉辦路跑活動，除了鍛鍊身體外，主要希望喚起民眾對海洋保護的重視，尤其現今海洋受到塑膠的汙染特別嚴重，塑膠廢料流到海洋後，經過海洋生物捕食，最後回到人類身上，因此每年在不同地方舉辦路跑，希望喚起民眾對環保議題的重視，李永適也強調，今年海洋日路跑以龍王鯛為主題，地點也選在靠海的南寮漁港，期盼在路跑之餘，喚起民眾重視海洋保護議題。

林智堅表示，受到國家地理雜誌的號召，加上專業口碑，吸引相當多跑者來到新竹漁港，恰巧碰上南寮漁港剛改造為漁人碼頭，加上今天天氣非常舒服，希望跑友都能跑出好成績，他也誠摯邀請全國跑友，邊跑邊欣賞改造後的南寮漁港的美麗風景。

產業發展處表示，新竹漁港串連17公里海岸線，變身為最美麗的起點，沿著海岸線往南走，可以來到國家級的生態保護區，新竹香山濕地，市府在香山濕地美山區打造的賞蟹步道，讓孩子親近大自然，獲得生態保育知識的絕佳場所。此外，位在海山漁港的明發定置網，在下午2點或3點開賣，因為是外海的「現流仔」，所以吸引許多遊客老饕前去購買，現撈魚貨常有不同驚喜，推薦愛吃魚的跑者前去體驗。

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