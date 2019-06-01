星空音樂會首次走出玉山 淡水今晚天籟繚繞

2019-06-01 21:48

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市教育局與台灣原聲教育協會合作，今晚於淡水商工運動場舉辦「星空音樂會」，由國際和台灣在地表演團隊輪番出演。新北市長侯友宜出席活動說，台灣原聲童聲合唱團今年第一次獲邀到北部演出，讓新北不但與原生教育學會分享音樂，也從教育看到學生學習的動力。

星空音樂會過去9年都在南投玉山舉辦，今年受新北市邀請，首次走下山來到淡水演出，更以「濤滔淡水．原源不絕」為主軸，邀請獲東京打擊樂大賽冠軍的排灣族表演團體「羽．擊舞藝術」、曾於導演齊柏林拍攝《看見台灣》紀錄片中在玉山峰頂開唱的「台灣原聲童聲合唱團」、多次榮獲金曲獎最佳原住民語歌手獎的「桑布伊 Sangpuy」和馬其頓共和國知名女高音「Irena Krsteska」等帶來一連串演出。

星空音樂會今晚湧入上千人，侯友宜說，今天一早從宜蘭、坪林到板橋剛好遇上傾盆大雨，原以為今晚活動泡湯，沒想到淡水天空很給面子。他也說，近日收到新北偏鄉特殊學校豐珠國中一位學生寫的信，內容提到，豐珠國中的特色就是以服務學習為目標，前年在玉山的星空音樂會幫忙排5000多張桌椅，今年也協助排1萬多張，最主要就是希望能和大家分享音樂。

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