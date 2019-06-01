鄭文燦：武陵高中是桃園教育亮點

2019-06-01 20:23

［記者謝武雄／桃園報導］市立武陵高中今天舉行第61屆畢業典禮，市長鄭文燦致詞時指出，武陵高中是桃園教育亮點，學生不僅會讀書，各方面表現優異，都具有敢追夢，能夠克服對未來徬徨等特質，也鼓勵在學學生，要努力把握在學校的點點滴滴，創造終生的回憶，結交好的朋友，並祝福畢業學生勇敢逐夢，展現青春最大的價值。

鄭文燦致詞時指出，武陵高中是桃園教育的標竿，無論在音樂、語文、國際奧林匹亞科學性競賽與升學表現方面，都是桃園教育的亮點，尤其是今年學測從採計5科改為上限4科，但武陵仍有23人錄取各校醫學系類，遠超過其它公立高中，實屬不易，也期盼未來的武陵高中發展得愈來愈好，另恭喜即將畢業學生們，高中階段都會成為人生當中最好的回憶。

鄭文燦表示，國立高中於去年改制市立後，市府給市立高中更多資源，例如教育局補助2000萬經費，讓武陵高中承辦海外高中生ID-Tech營隊第二期，預計7月初到史丹佛、柏克萊進行為期2週的課程，拓展桃園市高中生的國際視野。

鄭文燦說，在硬體建設方面，市府也挹注經費，完成武陵高中K書中心活化與改建，而地上6層的專科教室大樓也即將於今年6月動工，總經費約4億8000萬，目前正在執行建照核發的最後階段，市府會全力將武陵高中當作頂尖亮點學校來支持。

鄭文燦除致詞外，也頒獎給所有市長獎獲獎學生，會後還和學生玩起自拍遊戲，現場氣氛十分熱絡。

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