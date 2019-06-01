交大腦麻生羅紹元獲傑出貢獻獎 今畢業上台受獎

2019-06-01 17:06

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學今天舉行開業典禮，有5244名學碩博士生將離開校園，交大這幾年都以「開業典禮」取代畢業含結束之意，期許所有開業生展開人生另一段生涯。其中腦麻生羅紹元不畏身體障礙，今年更獲全額獎學金將到美國約翰霍普金斯大學攻讀電機工程博士班，進行電腦視覺與人工智慧研究，也獲交大頒傑出貢獻獎。

獲交大傑出貢獻獎的電子所學生羅紹元，8個月大時被診斷為腦性麻痺，因肢體行動不便，從小就要用枴杖或電動輪椅輔助移動。但身體的不便並未影響他向學的心，沒補習的他，以正常學生身份考進交大電資學士班，今年還獲得美國約翰霍普金斯大學全額獎學金，將攻讀電機工程博士班，進行電腦視覺與人工智慧研究。

對要以身障身份前往美國生活，羅紹元說，他確實要克服許多困難，包括飲食起居及無障礙路線的安排等，但他會努力克服各種困難和挑戰，希望能學習頂尖的知識，在專業領域有所貢獻。

除課業成績表現優異，羅紹元也在伊甸基金會、心路基金會擔任志工，用自身經歷協助陪重度身障者及心智障礙孩童，也因自己也是身障者，讓他擔任志工時，可拉近彼此的距離，也給身障者鼓勵與正向力量。

他同時擔任新竹市腦麻協會理事，學習身障團體運作及爭取權益的模式，期許為身障者爭取更多權益和協助，讓身障者有礙卻能展現自我。

交大校長張懋中也以「獨行可快、同行能遠」的理念，期盼學生在職涯中與夥伴互相支援，讓人生更寬廣、並努力成為台灣之光。

交大的開業典禮也邀請香港城市大學校長郭位演講，並以大數據為題，勉勵學子從中了解其意義，並提醒大家努力和團隊合作都很重要，不要限制學習，持續探索，運用所學、所知的數據，終會成為專家。

交大在開業典禮上也贈傑出貢獻獎包括服務、體育及綜合類表現優異的開業生，共有服務類8名、才藝類1名、體育類24名、綜合類4名學生獲獎。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法