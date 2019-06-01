史瓦帝尼王子拿到成大碩士 留台續攻博士

2019-06-01 18:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學今（1）日舉行2019年畢業典禮，不少外籍學生家長不遠千里迢迢參與，台灣邦交國非洲史瓦帝尼王國的王子常謙于今年畢業，他的母親Sikhulile及姑母Gcamani特地搭機飛來台灣參加，共同見證歡欣的一刻。

常謙于從大學到碩士在成大6年，讀的是能源學程，他將繼續申讀成大博士班。常謙于說，成大不僅教給他專業知識，還帶給他成長、文化薰陶，所學以後都會用於史瓦帝尼，幫助國家成長進步，「台灣提供給我的，也是間接幫助史瓦帝尼，太愛台灣了，感謝成大。」

常謙于的母親開心說，兒子2年前取得成大能源工程國際學位學程，今年拿到碩士學位，兒子的表現讓父母驕傲，當然要來參加畢業典禮。

常謙于的祖父目前是史瓦帝尼王國的國王，本來他的父親也要一起來台，但因為公務繁忙，只好放棄。

成功大學今年共有5766名畢業生，大學部2573名、碩士班2918名，博士班275名，其中外籍畢業學生257人。今年特別的是，產生首屆不分系畢業生，醫學系最後1屆7年制及6年制學生一起畢業，還有提前畢業的藥學系第1屆畢業生。各院院長分別為畢業生代表撥穗，再由校長蘇慧貞授予畢業證書，師長與家長們欣喜祝福學子們展翅高飛。

校長蘇慧貞以「天高海闊，有容乃大、畢業成功」期許畢業生，成大永遠與所有同學一起，在地球的每個角落，共同為人類美好未來努力。

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