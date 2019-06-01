花蓮6旬嬤高中畢業 4張證照到手

2019-06-01 15:29

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣64歲阿美族阿嬤葉玉蘭，有6名孫子，3年前在兒女鼓勵下，就讀上騰工商進修部，一圓升學夢，每天最快樂的事就是到校上課，不僅學會日語，還一連拿到中級族語認證及烘焙、中餐與飲調丙級等4張證照，羨煞不少同儕，被師長讚譽是「活到老、學到老」典範。

上騰工商今舉行畢業典禮，日校部時尚科朱佳妤、進修部餐飲科林璟樺及葉玉蘭等人備受全校矚目，朱佳妤以3張時尚證照，獲校推舉繁星錄取國立屏東科技大學生活應用系，年逾6旬的阿嬤雙人組林璟樺、葉玉蘭，則在兒孫見證下，拿到畢業證書。

今年62歲阿嬤畢業生林璟樺，已有1名孫子，在女兒鼓勵下就讀進修部，因對餐飲、烘焙有興趣，也順利在畢業前考到烘焙丙級證照。她說，畢業不是終點，未來也會繼續升學大專，學習更多專業，讓人生豐富圓滿。

另名64歲畢業生葉玉蘭，是6名孫子的阿嬤，3年學習最愛日文會話課，從基本50音學起，現在她已可教孫子唱日文歌曲，並在教師團隊指導下，通過中級阿美族語認證，也考取烘焙、中餐及飲調丙級證照。

上騰校長溫智雄說，恭喜畢業生順利完成3年學業即將各奔前程，有些人未來雖然不一定朝升學路邁進，但都取得專業證照及技術，不怕在社會上被現實環境打敗，尤其長者願意主動求知，活到老、學到老的精神，令人佩服。

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