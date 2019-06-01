金門小三通2000萬人次倒數 漳州幸運兒中大獎：好可怕

2019-06-01 19:36

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府慶祝小三通將突破2000萬旅次舉辦抽獎活動今天進入尾聲，來自中國漳州的蔡雯婷成了活動舉辦6天以來的超級幸運兒，獨得玉璽酒1瓶及20張免費船票，總價值超過新台幣2萬元；縣長楊鎮浯表達祝賀之意，期許提供越來越好的旅遊品質，再迎接第3000萬人次旅客上門的心願。

縣府舉辦小三通將突破2000萬旅客人次，自5月27日起天天從入境旅客中抽出1名幸運兒，贈送823荷瓶紀念酒、6張免費船票；6月1日是活動最後1天，贈送總價值超過新台幣2萬元的玉璽酒和1年有效的20張免費小三通船票。

來自漳州的蔡雯婷剛從小三通入境櫃台辦完通關手續，隨即被告知是今天抽中的幸運兒，當碼頭服務人員為她披掛紅色彩帶，爆竹彩帶從天而降，嚇得她花容失色，手足無措，直到經過X光通關機，口裡還不斷唸著「好可怕」、「到底發生什麼事」！

蔡雯婷雖然驚魂未定，但當活動主持人問她，台下哪一位是要為她頒獎的縣長人選時，蔡雯婷立刻在第一時間指認出正確人選，主持人問她為什麼猜得出來？蔡小姐回答：「只有他（縣長）長得比我老公帥」，逗得現場一陣歡笑。

蔡雯婷說，此行和兩個閨蜜到金門玩，得到的免費船票要和家人分享，下次會找家人一起到金門觀光。

楊鎮浯說，小三通在2001年開通，至2013年到達1000萬人次，但2013年到現在，只有5年多的時間就累積到2000萬人次，象徵小三通在旅遊人次、品質，還有受旅客、遊客的肯定度上都大幅的提升，並推估今年也會突破200萬人次。希望4年後，小三通新的通關大樓建好，能迎來3000萬人次。

縣籍立法委員陳玉珍說，看到這麼多人在週休2日來來去去，充分顯示唯有人民不停的交流，兩岸的和平才可能永續維持，並不是把門關起來，限制大家的往來；小三通將突破2000萬人次，正是象徵金門扮演更重要的位置。

縣府觀光處說，小三通人數可望在端午節前後，真正突破2000萬人次；隨著暑假即將到來，縣府也規畫一系列活動包括金廈泳渡、搶灘料羅灣、海洋嘉年華、金湖花蛤季等夏日主要活動，更結合水試所、林務所、農試所、畜試所、陶瓷廠、烈嶼鄉公所及金門國家公園共同推出暑假週週活動，其中包含生態體驗、戰地遊程、DIY體驗及舒壓放鬆之生活休閒之旅，相關旅遊資訊可至金門觀光旅遊網查詢。

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