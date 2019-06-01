為學子全心付出 南投縣4位SUPER教師角逐全國評選

2019-06-01 20:20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣教育產業工會今天舉行SUPER教師獎頒獎典禮，社寮國小附幼曾麗芳、廣興國小葉益嘉、大成國中胡詩專、竹山高中陳映辛等4位獲獎教師，將代表南投縣參加全國評選。工會理事長歐弘堡說，近幾年來有感於社會對老師的誤解，最近又有教師法修法爭議，也呼籲表現優秀的教師站出來，讓社會看見更多的好老師。

南投縣SUPER教師獎頒獎典禮在國史館台灣文獻館舉行，各組獲獎教師為幼兒園組竹山社寮國小附幼曾麗芳、國小組鹿谷廣興國小葉益嘉、國中組埔里大成國中胡詩專、高中組竹山高中陳映辛，4人按照傳統由去年得獎教師手中接下榮譽獎座，也象徵薪火相傳。

曾麗芳積極規劃主題教學專區，是長期樂於學習與分享新知的幼兒園老師；葉益嘉設計攀登百岳及單車環島等主題課程，磨練學生心智並培養吃苦耐勞的患難精神；胡詩專則是用滿滿的教學活力及精準的分組學習，讓學生在日常互動中提升思考能力；陳映辛出身竹山，對孩子秉持一份在地的關懷，讓實驗走出教室，實際帶學生做志工，以科學做服務，在服務學習中來累積經驗成果，4位表現優秀的教師也將代表南投縣參加全國評選。

教育產業工會理事長歐弘堡指出，老師習慣默默付出，很多優秀老師總謙遜婉拒SUPER教師參選，有感於社會對老師的誤解日深，呼籲要有更多優秀老師站出來，讓社會看見老師。

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