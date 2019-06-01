盼「不再有下個董家」 普悠瑪事故家屬成立權益保障協會

2019-06-01 12:56

［記者王秀亭／台東報導］去年1021普悠瑪事故造成18死207傷，其中108名罹難者家屬及受傷者今天在台東成立「普悠瑪事故受難者權益保障協會」，理事長董小羚表示，主要目的是想得到最公平合理的對待，盼台鐵拿出誠意、大眾監督台鐵，不要再有下一個被拋家滅族的董家。

「普悠瑪事故受難者權益保障協會」今天上午舉行會員成立大會，全國被害人人權協會副理事長劉承武特地到場，提供罹難者家屬及傷者相關法律諮詢服務外，更就「公共運輸災難法治之不足與改進之道」對與會會員專題演講。

董小羚表示，董家在普悠瑪事故中，一次失去8名至親，而這項事故並非只與罹難者家屬、傷者相關，而是與全國搭火車的民眾、有鐵道經過的縣市息息相關，如今要集結眾人力量監督台鐵。

「普悠瑪事故受難者權益保障協會」發言人甘國翰指出，事故發生至今200多個日子，許多家庭還未走出傷痛，真相至今也未有整體的交代與結果，對比日本2005年4月福之山線JR事故，日本政府半小時內救災及調查小組同時成立，時任西鐵社長及相關小組，提出至少援助50年的計畫及相關應變措施，反觀台鐵對罹難者家屬、傷者的重建輔導，不聞不問、敷衍了事，讓人痛心、無語。

甘國翰說，台鐵雖然召開多次協調會，協會家屬仍感受不到，甚至沒看到相關對應措施，日子還是要過，將會依罹難者家屬、傷者個別需求，對外尋求協助，以維護受害者家屬權益，目前已有6名律師表示願意協助協會，最終訴求是讓所有罹難者家屬及受傷者回歸平靜的生活。

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