06/01 各報重點新聞一覽

2019-06-01 06:08

自由時報

兩岸政治協商 須國會雙審議＋人民公投

為強化兩岸政治協商的民主監督機制，防止特定政黨逕與中國洽簽兩岸和平協議，立法院院會昨天三讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第五條之三條文」，明定兩岸進行政治協商，須經「國會雙審議」、「人民公投」，高門檻程序比照修憲，且主權國家地位與自由民主憲政秩序不得作為政治議題談判及協議項目。

詳見兩岸政治協商 須國會雙審議＋人民公投。

立院大清倉 本會期通過109議案

立法院昨趕在本會期最後一天院會，展開法案大清倉，歷經十三個小時，挑燈夜審至昨晚十一點左右才散會，一天內通過包含兩岸關係條例修正案、電信管理法等廿九個議案。由於仍有部分議案未能在休會前完成三讀，民進黨團規劃連署於六月十七日召開臨時會，為期三週，處理海外資金匯回專法、產創條例修法等多項拚經濟法案及公投法修正草案。

詳見立院大清倉 本會期通過109議案。

立院三讀 落實國防自主 廠商分級管理

國防自主邁大步！立法院院會昨三讀通過「國防產業發展條例」，明定國防產業廠商分級機制、政府查核方式及廠商獎勵制度，條文中也規定政府不但要輔導合格廠商打開軍品內需市場，以利落實國防自主，更要協助拓展海外銷售市場，讓國內廠商也有能力成為外國的軍品供應商。

詳見立院三讀 落實國防自主 廠商分級管理。

蘋果日報

立院三讀 酒駕累犯害命 最重無期 僅限5年內再犯者 被害家屬批「打假球」

酒駕零容忍！今年2月台中彭姓男大生遭酒駕累犯撞死引爆民怨，行政院長蘇貞昌震怒要求修法嚴懲。立法院昨三讀通過《刑法》修正案，但僅增訂酒駕累犯再犯致死最高可處無期徒刑，酒駕致人重傷、死亡初犯者刑度不變。彭父昨悲憤說，當初說的死刑不了了之，「這不是打假球是什麼！」

吳子嘉又爆「韓國瑜安排王小姐出國」 再駁私生女 韓國瑜提告：孩子在哪

高雄市長韓國瑜不滿《美麗島電子報》董事長吳子嘉，連日爆料他與「新莊王小姐」有婚外情還有私生女，吳昨加碼稱，「韓去年選舉期間一直安排王小姐出國，但王不願意」，還說「韓選舉時去台南參加王小姐親人喪禮」，韓面臨妻子李佳芬拷打，韓忍無可忍昨下午到北檢控告吳誹謗，並喊話稱：「孩子在哪裡？錢在哪裡？多少錢？吳子嘉董事長有責任拿出證據向社會大眾說明。」

聯合報

兩岸簽協議增3道鎖 「比修憲門檻高」

立法院昨天三讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸人民關係條例），規定未來兩岸若商談政治協議，必須經過立院「雙審議」，並通過全國性公民投票，然後才能簽署換文，形同「三道鎖」，比修憲門檻還高。

違憲！輕微肇逃1年刑起跳 2年要修法

許多駕駛遇到車禍，自認錯不在己或「不嚴重」，逕自離去後卻吃上肇事逃逸罪，大法官昨天作出釋字七七七號解釋，認為「肇事」語意不清，違反法律明確性，即日起失效；至於現行條文刑度為一年以上、七年以下徒刑，對情節輕微者顯然過苛，有違憲法比例原則，至宣告最慢兩年內失效。

中國時報

紅衫軍2.0 挺庶民總統照亮台灣

「決戰2020贏回台灣」全國團結力挺高雄市長韓國瑜造勢今天登場，擔任主持人的台北市議員王鴻薇、王欣儀、戴錫欽和新北市議員唐慧琳昨公布活動的「dress code」，提醒到場支持民眾穿著紅色上衣，為近來被不實抹黑的韓國瑜送暖，也代表對民進黨政府火大，重現當年紅衫軍在凱達格蘭大道的氣勢，用紅色照亮台灣。

川普向墨加稅 台供應鏈又中鏢

為迫使墨西哥解決非法移民越界進入美國的問題，美國總統川普5月30日宣布，將從6月10日起對所有墨西哥輸美商品加徵5％關稅。墨西哥副外長塞亞德揚言將強硬反擊，墨國總統歐布拉多則致函川普要求對話，避免雙方互相「對抗」。在墨西哥設廠的台系代工廠及供應鏈也「剉咧等」。

立法院昨舉行本會期最後一次院會，散會後行政院長蘇貞昌親赴立院，向院長蘇嘉全與立委表達感謝之意。（記者劉信德攝）

兩岸政治協議簽署流程

立法院院會昨三讀通過「國防產業發展條例」，明定國防產業廠商分級機制。（記者王藝菘攝）

高雄市長韓國瑜被美麗島電子報董事長吳子嘉爆料外遇生女，韓昨日由律師陪同前往台北地檢署按鈴控告吳妨害名譽。（記者簡榮豐攝）

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