來尋寶！執行署台南分署6/4法拍會 機車1元起標

2019-05-31 10:48

〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署配合法務部行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，於6月4日下午3點起在南市中西區忠義路1段125號中庭廣場舉辦聯合法拍會。

拍賣物品包括日產TIIDA轎車、中華貨車、日產Verita、福特MONDEO、三菱轎車等車輛；此外，有2013年份111CC光陽機車、2006年份124CC光陽機車、紅酒（2017年、原產地：南非）、精選金門高梁酒、ASUS華記型電腦、聚寶盆、名牌眼鏡等，歡迎民眾競標，訂於當日下午3時30分起開放民眾拍賣登記；下午4時起正式競價拍賣。

台南分署表示，為提高買氣，此次拍賣推出1輛2006年份光陽機車、排氣量124CC，該機車本身沒有滯欠牌照稅、燃料費及罰鍰，不訂底價1元起標。另外一部2014年份白色日產TIIDA轎車，該車輛本身滯欠牌照稅2萬3496元、燃料費9600元、罰鍰6072元，合計3萬9168元，拍定人須自行到公路監理機關繳清所有該車輛的欠稅、費及罰鍰，才能辦理過戶登記，該車是第一次拍賣，訂有底價，歡迎有興趣民眾踴躍競標。

台南分署提醒有意參與競價拍賣的民眾事先詳細了解拍賣公告上記載，並請記得攜帶身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與競價拍賣的喔！

為協助民眾將老舊機車辦理切結報廢免繳燃料費，民眾家中只要有符合民國91年以前出廠，確認行照有效日期逾5年，且民國97年8月1日後無使用道路違規，無投保強制險及無排氣檢驗紀錄的老舊機車，車主可帶身分證及印章到台南分署，台南分署可協助民眾填寫機車報廢切結書，轉由監理機關協助完成報廢登記，完成切結報廢後，民眾即可免繳該輛老舊機車的燃料費。

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