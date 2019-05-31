「鹿帶路」喝好茶！鹿谷農會推雙語防偽新包裝

2019-05-31 08:44

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著今年春茶比賽成績出爐後，南投縣鹿谷農會也積極展開更換新的包裝設計及防偽標籤工作，除了以「鹿帶路」為主題，象徵鹿谷茶鄉活躍、好客的熱情以外，也首度有中英文雙語說明，展現行銷國際的企圖心，進而為打擊茶產品被仿冒盡分心力。

鹿谷農會以凍頂烏龍茶聞名國際，近年來茶葉市場充斥混茶，有的甚至被檢出農藥超標，為確保消費大眾權益，農會也都會在茶賽成績出爐後，開始腦力激盪研究、討論新的包裝設計與防偽標籤。

鹿谷農會總幹事林義能、秘書林獻堂表指出，今年防偽標籤採與鈔票同等級的雕刻凹版圓形防偽標章，外框粉紅色、底色淺黃色，包裝方面以「鹿」為主題，搭配藍、黃、綠等色調，呈現大地回春、欣欣向榮的氣息，其中，包裝上的大茶壼象徵「家」，並藉鹿覓食的圖騰意境，希望遊客把農會當成自己的家，來到鹿谷遊玩時別忘了來農會歇歇腳、喝一壼好茶。

值得一提的是，往年包裝都只有中文字樣，今年則增加英文註解，讓人看到農會在發揮創意、好客熱情之餘，也積極與國際接軌的一面。

除此，包裝背面也印上「1摸、2看、3翻轉」的口訣，「1摸」：用手觸摸標籤下半部，可感覺如鈔券凸出紙面；「2看」：每位入圍得獎者都有唯一一組專屬的四碼流水號；「3翻轉」：一心二葉的圖形會從淺紅色轉為暗紅，並附上詳細的圖說供按圖索驥，大幅降低被仿冒的機率。

鹿谷農會今年春茶參賽件數高達6701件，約有5成遭淘汰，對茶葉品質把關之嚴謹，可見一斑，6月8日將在茶業中心辦理頒獎暨展售會。

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