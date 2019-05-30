暴雨後八里關渡大橋頭易積水 呂孫綾會勘爭取強化排水

2019-05-30 18:39

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市20日因強降雨，造成八里區台15線中華路二段至關渡大橋間多處積水，使交通混亂，立法委員呂孫綾今天邀集公路總局第一區工程養護處、中和段段長、新北市政府水利局和當地里長等會勘，決議未來將增加該路段排水口建置，強化過路涵管連接下游排水系統排水量、高淹水潛勢區域的排水系統疏通以避免淹水情形再發生。

呂孫綾表示，八里區台15線路多臨海，屬於坡度驟緩、降雨水流由流速快到流速慢的瓶頸點，且部分雨水下水道系統受潮汐影響，海水回淹情形使淹水情況加劇，考量近日天氣變化劇烈，短期間內可能還有強降雨發生，今便舉行會勘分析淹水成因，並研議治水對策。

八里區公所指出，八里排水系統因為部分排水口過小或有淤積情況，無法讓雨水正常流入排水溝，加上部分區域道路側溝無過路涵管連接下游排水系統、或是過路涵管內有懸掛管線或橫越管，導致通水斷面不足、排水緩慢，使中華路幹道多處積水，嚴重影響車輛行進。此外，部分商店也因積水佈滿泥沙，營業設備甚至因此泡水損壞。

呂孫綾表示，未來將增加該路段排水口的建置，強化過路涵管連接下游排水系統排水量，並強化高淹水潛勢區域的排水系統疏通，避免再次發生因退水不及而淹水的情況。公路總局和水利局也同意協助盤點該路段排水箱涵、道路與人行道管溝狀況，以及旁山坡地水土保持狀況；八里區公所則將再辦理會議，持續協調改善。

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