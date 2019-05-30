「全台最醜星巴克」停業！網友大呼：捨不得！

2019-05-30 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕被網友戲稱為「全台最醜星巴克」已在28日結束營業！有網友在PTT上PO文提醒，星巴克台北市南港三重門市已結束營業，不過，憑該門市今年度發票，可在其他3家南港門市享買一送一優惠。

去年暑假，一名網友曾在PTT發文戲稱「挑戰全台最醜星巴客」，該名網友認為「鐵皮屋屋頂，搭配斑駁的油漆，缺一角的店招，還有門口的架高電氣設備，還有看過比這間更醜的星巴客嗎？」

據PTT八卦板，原PO指出，位於南港路一段的星巴克南港三重門市，這間曾被網友封為「全台最醜」星巴克，28日結束營業。原PO說，儘管它的外在裝潢一直被大眾批評，不論如何，這家店將畫下休止符。

原PO稱，這間星巴克自2012年10月26日開幕，並於2019年5月28日結束營業，他認為這間星巴克是一家小而美相當溫馨的門市、店員服務親切，有別於其他門市，平日店內相當安靜，加上咖啡店的溫暖光線讓很多園區這一帶的人，在下班後下課後有一個可以放鬆心情、複習功課的地方。

看到全台最醜的星巴克停止營業，不少網友留言回應「什麼！」、「大驚！」、「好突然！」、「這家不知不覺開7年啦」、「這間氣氛很棒耶！為甚麼要關？漲房租？」、「捨不得」。

最後，原PO也在貼文提醒「在28日前到這家門市消費所得到的發票，之後可以在鄰近三家南港門市買咖啡有買一送一的優惠喔」！

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