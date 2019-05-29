台南歷史名人5年通過208人 政治類最多

2019-05-29 16:25

［記者劉婉君／台南報導］台南市歷史名人審議再通過5名，包括學術教育類黃鑑村、葉阿月，醫療類何瑞麟、顏柯明点，藝術類林秋錦。從104年迄今累計已有208位，政治類共有56位占最多，其次為文學類與學術教育類。

台南市歷史名人分為藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別，此次通過的有對台灣發展無線電通信極具貢獻的黃鑑村、創辦淨法界善友文教基金會的葉阿月、台灣第一代牙醫及率先研究飲水加氟何瑞麟、南台灣首位女性赴日學習婦產專科醫學的顏何明点、台灣首位本土女高音林秋錦。

台南市政府從104年開始進行名人故居掛牌作業，至今已完成梁道、湯德章、鄭罕池等24處；另在七股區龍山里海岸遊憩區設置黃昭堂紀念雕像、於台南公園設置林朝英紀念雕像，未來將出版台南歷史名人志，希望讓更多民眾認識台南的歷史名人。

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