衛武營做到了！打臉韓國瑜、館長

2019-05-22 07:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心開幕半年受歡迎，創下超過10萬人次進場欣賞演出，打臉高雄市長韓國瑜的又老又窮說、「館長」陳之漢所稱吃不飽沒人看。

世界最大單一屋頂劇院的衛武營國家藝術文化中心去年10月開幕，高雄市長韓國瑜在選前喊出高雄又老又窮，成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢臉書開直播轟衛武營「吃不飽沒人看」，還稱「有看過乞丐去看歌劇嗎」，意指高雄人看不起衛武營，引發地方群情激憤。

衛武營開幕迄今受歡迎，去年11月天團柏林愛樂蒞臨首演票房秒殺，今年上半年票房成績亮眼，推出《杜蘭朵》等多檔節目瞬間售罄，半年創下超過10萬人次進場欣賞演出，距離目標25萬人次將近一半。

衛武營藝術總監簡文彬表示，「一轉眼，衛武營已滿六個月大，從去年開幕至今，來訪國內外重要團隊如柏林愛樂、拉夫拉前衛劇團、雲門舞集以及眾多藝術家們，都對衛武營場館設計，和觀眾熱情留下深刻印象，並登上《紐約時報》、國家地理頻道等國際媒體。

簡文彬指出，這些耀眼成績與榮譽，屬於每一位願意與衛武營一起成長的朋友們，作為一座「眾人的藝術中心」，衛武營是為大家而存在，更是大家一起打拚而成，將繼續和眾人攜手，去探索、碰撞、體驗更多藝術與生活結合的驚奇!

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