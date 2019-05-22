衛武營做到了！打臉韓國瑜、館長
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衛武營下半年推出雲門舞集藝術總監林懷民退休前為雲門舞集策畫的最後一檔節目「雲門舞集　陶身体劇場」空前組合三名國際編舞家亮新作。（資料照）

衛武營下半年推出雲門舞集藝術總監林懷民退休前為雲門舞集策畫的最後一檔節目「雲門舞集　陶身体劇場」空前組合三名國際編舞家亮新作。（資料照）

2019-05-22 07:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心開幕半年受歡迎，創下超過10萬人次進場欣賞演出，打臉高雄市長韓國瑜的又老又窮說、「館長」陳之漢所稱吃不飽沒人看。

世界最大單一屋頂劇院的衛武營國家藝術文化中心去年10月開幕，高雄市長韓國瑜在選前喊出高雄又老又窮，成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢臉書開直播轟衛武營「吃不飽沒人看」，還稱「有看過乞丐去看歌劇嗎」，意指高雄人看不起衛武營，引發地方群情激憤。

衛武營開幕迄今受歡迎，去年11月天團柏林愛樂蒞臨首演票房秒殺，今年上半年票房成績亮眼，推出《杜蘭朵》等多檔節目瞬間售罄，半年創下超過10萬人次進場欣賞演出，距離目標25萬人次將近一半。

衛武營藝術總監簡文彬表示，「一轉眼，衛武營已滿六個月大，從去年開幕至今，來訪國內外重要團隊如柏林愛樂、拉夫拉前衛劇團、雲門舞集以及眾多藝術家們，都對衛武營場館設計，和觀眾熱情留下深刻印象，並登上《紐約時報》、國家地理頻道等國際媒體。

簡文彬指出，這些耀眼成績與榮譽，屬於每一位願意與衛武營一起成長的朋友們，作為一座「眾人的藝術中心」，衛武營是為大家而存在，更是大家一起打拚而成，將繼續和眾人攜手，去探索、碰撞、體驗更多藝術與生活結合的驚奇!

  • 衛武營國家藝術文化中心開幕半年受歡迎，創下超過10萬人次進場欣賞演出。 （記者陳文嬋攝）

    衛武營國家藝術文化中心開幕半年受歡迎，創下超過10萬人次進場欣賞演出。 （記者陳文嬋攝）

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