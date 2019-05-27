到底為什麼？中國百度被爆刪光15年資料

2019-05-27 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大的中文論壇《百度貼吧》13日發公告指出，為升級、維護系統，網友們暫時無法查看2017年1月1日前發的文章，但沒說何時會恢復。中國網友形容，這對中國網路文化而言，嚴重程度堪比古埃及亞歷山卓的「火燒亞歷山大圖書館」事件，而且「火還他X是亞歷山大自己放的」。

公告過去10多日，官方僅強調是為「系統維護」，整體情況並未明朗。據《酷玩實驗室》一篇「蛋蛋姐Coollabs」寫的文章指出，中國網友們相當擔憂，如果貼吧真刪掉2017年前的數據，巴黎聖母院還能重建，焚書坑儒還有儒生把書背下來以流傳後世，但貼吧內容太多了，沒人能背下來，「那幾乎是中國網民15年的歷史。」

網友認為，資料若不見，後人想研究中國網路發展歷史，可說是困難重重，因為貼吧紀錄中國底層人民在網路上的狀態，凝聚大家的智慧結晶；這些資料無比珍貴。

該文寫道，《百度貼吧》有15億用戶，有超過2272萬以上論壇可以參加，例如文學吧、電影吧、哈利波特吧、擊劍吧等等。著名中國小說《盜墓筆記》，就是在百度貼吧裡開始連載；2016年翻牆「洗版」蔡英文臉書的中國網友，來自「李毅吧」，俗稱「帝吧」，該論壇成員數量高達3100萬，發文量近10億，是最大的貼吧。

百度過去曾無預警關閉文學性質貼吧，刪除網友原創作品，雙方為此發生過衝突。文章甚至批評，百度公司董事長李彥宏漠視隱私權，堅持競價排名，讓百度成為「披著科技外衣的網絡營銷公司」，縱使大家試圖相信數據最後能夠恢復，「但卻很少有人再願意相信了」。

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