「心跳」又有岩漿庫 中研院︰大屯山、龜山島是活火山

2019-05-29 14:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院地球科學研究所研究員林正洪團隊，經過長期監測，證明大屯山和龜山島下有岩漿庫屬於活火山，更在大屯火山群偵測到火山心跳，這是全球首次於休眠中的活火山偵測到類似動物「心跳」現象，平均約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數10個小時。

大台北都會區近郊的大屯火山群，最高峰七星山距離台北101大樓小於15公里，宜蘭外海的龜山島火山一旦噴發，恐造成土石崩塌，還可能產生小規模的海嘯，衝擊極為平坦的蘭陽平原，中研院團隊經過長期監測，證明大屯山和龜山島都是活火山。

研究團隊指出，在科技部計畫支持下，以及內政部的協助，研究團隊於2011年於陽明山國家公園管理處菁山自然中心設置了大屯火山觀測站，建立各項即時火山監測系統，對大屯火山、龜山島與北台灣附近的海底火山進行長期性嚴密的火山活動監測。

研究團隊表示，根據早期的岩石定年結果，推論大屯火山群最晚期的噴發大約在10萬年前，因此過去大多數人認為大屯火山群應該不會再活動，然而近十幾年的研究成果，卻認為大屯火山群很可能是活火山，主要的證據包括地球化學、地震活動、地殼變形與火山灰定年等等。

林正洪研究員及其研究團隊，利用大屯火山地區密集的地震觀測網，於最近3年內發現多項火山活動特殊現象，林正洪指出，首先在大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數10個小時，這項觀測也是全球首次於休眠中的活火山偵測到類似動物「心跳」現象。

但是過去卻一直無法證明大屯火山群底下是否有岩漿庫的存在，林正洪指出，研究團隊經過分析大屯火山地震觀測網所有資料，終於同時發現S波陰影與P波緩達這兩項重要的證據，充分證實台灣北部地殼內部存在一個岩漿庫，其範圍大約有1/4個台北市的面積，這也是全球首次同時利用S波陰影與P波緩達兩個現象，證實岩漿庫的存在。

林正洪團隊去年底再度證明龜山島底下岩漿庫，他表示，依據地震S波無法穿透液態岩漿庫的特性，除了可以觀測到S波陰影外，同時也可以發現強烈的S波反射現象，利用這些原理，團隊檢查宜蘭外海的龜山島附近地區的地震資料，同時也發現S波陰影與強烈反射兩種現象，經過交叉比對檢驗岩漿庫可能的位置，結果也清楚發現有一個岩漿庫存在龜山島的中部地殼，充分證明龜山島是台灣另外一個活火山。

研究團隊表示，雖然這個活火山不在台灣本島上，但是火山活動可能造成的複合式災害也不容忽視，例如火山噴發造成龜山島土石崩塌，有可能產生小規模的海嘯衝擊極為平坦的宜蘭平原，但是社會各界也不用過於惶恐緊張，火山噴發不像地震尚無法預測，火山噴發前可以透過儀器觀測來預估發生時間、大小與地點。

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