測到「心跳」！ 中研院：大屯火山、龜山島是活火山

2019-05-29 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕中研院研究團隊最新發現，經過長期監測，認定大屯火山和龜山島為活火山，並且首次在大油坑地區測得週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次的重複性地震。

中研院林正洪研究員和其團隊在科技部及內政部的協助下，從2011年開始在陽明山國家公園管理處菁山自然中心設置大屯火山觀測站（Taiwan Volcano Observatory at Tatun, TVO），建立各項即時火山監測系統，對大屯火山、龜山島與北台灣附近的海底火山進行長期性嚴密的火山活動監測。

團隊認定大屯火山應為活火山，並為全球首次同時利用S波陰影與P波緩達兩個現象，證實其下岩漿庫的存在。大屯火山觀測站之監測主要包括地震監測、地球化學分析、地殼變形與地溫量測等，以期達到火山監測與研究之目標。

根據早期的岩石定年結果，推論大屯火山群最晚期的噴發大約在10萬年前，因此過去大多數人認為大屯火山群應該不會再活動。然而近十幾年的研究成果，卻認為大屯火山群很可能是活火山，主要的證據包括地球化學、地震活動、地殼變形與火山灰定年等等。

研究團隊指出，利用大屯火山地區密集的地震觀測網，於最近3年內更發現多項非常有趣之火山活動特殊現象，在大油坑地區觀測到週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，可以持續數十個小時。同時研究團隊也證實大屯火山群許多地鳴與火山噴氣活動有關，例如小油坑爆裂帶就有多次爆炸式的噴氣紀錄，甚至有類似「火山對話」之有趣現象。其他如超長周期之火山地震，也是典型活火山之一種特徵。上述這些新的地震觀測結果，也直接證明大屯火山群還有巨大熱能存在，更加認定它應該是一個活火山。

另外，過去一直無法證明大屯火山群底下是否有岩漿庫的存在，經過仔細地分析大屯火山地震觀測網所有資料，終於同時發現Ｓ波陰影與Ｐ波緩達這兩項重要的證據，充分地證實台灣北部地殼內部存在一個岩漿庫，其範圍大約有1/4個台北市的面積。

研究團隊依據地震S波無法穿透液態岩漿庫的特性，除了可以觀測到S波陰影外，同時也可以發現強烈的S波反射現象。利用同樣原理檢查宜蘭外海的龜山島附近地區的地震資料，同時也發現Ｓ波陰影與強烈反射兩種現象，經過交叉比對檢驗岩漿庫可能的位置，結果也清楚地發現有一個岩漿庫存在龜山島的中部地殼，充分證明龜山島是台灣另外一個活火山。

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