不敵6.1強震 龜山島龜首岩壁崩塌

2019-04-18 14:39

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台灣東部今下午1時許發生規模6.1強震，宜蘭縣最大震度5級在南澳鄉澳花村，宜蘭市震度則為4級，其中被視為宜蘭精神地標的龜山島，龜首位置受強震影響，土石被強震抖落，有賞鯨船路過拍下驚人一幕，幸周邊海域無船隻作業，未造成傷亡。

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