小坪頂遊客直呼療癒 浪貓陪登山、俯看淡水河

2019-04-08 13:50

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水小坪頂登山步道間近來有不少貓隻出沒，當地居民通報新北市政府動物保護防疫管理處後，淡水動物之家以誘捕籠進行抓紮作業，陸續抓到10隻貓，3月上旬將貓隻全部絶育及施打疫苗後原地放回，貓隻現在比較溫和，還會陪伴登山客一起坐在景觀台俯看淡水河，貓咪已成小坪頂步道的一大特色。

當地居民林裕勝回憶，3年前出現3、4隻流浪貓，他和遊客不時餵食，未料數量暴增，常常1、20隻成群結隊出現，甚至偷吃住戶家中的供品，今年2月因此通報動保處，原希望浪貓捕捉後能被收容，經獸醫師余昌吉勸說，全部收容仍會有其他浪貓進來社區，不如協助絶育、原放工作，如今貓咪已經變成社區及登山步道的特色。

林裕勝說，小坪頂登山步道連接北投貴子坑至淡水小坪頂，再往上走可到大屯山主峰，中點的景觀台是俯看台北及跨年觀賞101煙火的絕佳地點，雖地處偏遠，假日仍有許多登山民眾到此歇腿、喝茶，景色絕佳。

新北市動保處表示，去年至今年2月28日止，淡水動物之家已為190隻犬貓進行TNVR結育工作，包含淡水如大屯莊園、水源里南勢埔社區、淡水莊園及淡水老街，在這些區域逐步進行結育作業，從源頭解決流浪動物，並持續與愛心人士及居民合作誘捕及後續照顧餵食，兼顧動物保護及環境衛生。

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