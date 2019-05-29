登山垂釣經警告出意外不再國賠 政院跨部會共識

2019-05-29 13:26

〔記者李欣芳／台北報導〕喜愛登山、垂釣的國人要注意了！現行「國家賠償法」第6條修正草案規定，由國家設置或管理的公共設施，若造成人民生命、身體或財產損害，國家應負損害賠償責任。行政院政務委員張景森今天經召開跨部會審議會議討論「國家賠償法」修正草案達成共識，未來登山、攀岩、溯溪、垂釣等危險性活動，國家會提供適當的警告標示，但對人身安全將不負損害賠償責任。

這次修法主要是增訂上述公共設施已有適當警告或標示，人民仍從事冒險或具危險性活動，則可減輕或免除國家賠償責任。這項修法將呈報行政院會通過後，送立法院審議。

張景森今天中午在臉書發文說，「再見了媽寶級國家！」。

張景森表示，歷經多次協調，今天跨部會會議通過「國家賠償法」第六條修正草案。今後山域或水域具有風險性的野外活動，例如登山、攀岩、溯溪、垂釣、水上海上活動，活動者必須隨時注意自然的變化，強化知識、經驗和技能，組織好夥伴團隊，以應付可能潛在的風險。

張景森說，未來修法後，國家除了提供適當的警告和標示之外，對人身安全將不負損害賠償責任。

張景森表示，這個修法拿掉了國賠的緊箍咒，解除管理機關山禁海禁的保守心態，可以大幅度的開放山域和海域的野外活動，把下世代鍛煉成為積極進取、敢冒險和能自我負責的公民，對台灣變成一個活力健康的國家十分關鍵。

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