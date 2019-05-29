澎湖石滬造型多變 吉貝出現三心石滬爭輝

2019-05-29 13:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕吉貝是石滬的故鄉，但近年來卻因雙心石滬讓七美發光發熱，因此在吉貝經營民宿的謝宏育，利用自家擁有漁業權的舊石滬，聘請石滬師傅柯進多，製作三心石滬，又因特殊造型稱為葫蘆型石滬，希望為吉貝島增加觀光景點。

全國密度最高的石滬群，就位在澎湖北海的吉貝島，總計有88口石滬，同時因石滬群發達，也孕育一批專門的疊砌石滬的師傅，80多年前還遠征七美島製作雙心石滬，營造出浪漫情人島氣氛，奠定近年來七美愛情島觀光發展的基礎，澎管處還在吉貝島上興建石滬館，介紹吉貝島石滬發展的歷史及分布區域。

由於石滬是吉貝的專門技術，但卻在異地七美島發光發熱，讓在地經營民宿業者謝宏育感到可惜，因謝家在吉貝遊客中心後方擁有漁業權，因此興起將自家就有石滬改裝的念頭，禮聘在地石滬製作師傅柯進多，帶領當地村民重新修復石滬，並以三心為造型，同時又因造型類似葫蘆，也被當地村民別名為葫蘆石滬。

謝宏育表示，石滬為先人智慧結晶，利用潮汐漲退原理，在石滬內捕捉來不及跑出的漁獲，因此三心石滬除了觀賞價值外，還會有魷魚、鶴針魚及部分雜魚等，相當適合帶領遊客進行親子遊，收穫還能當場烹煮，讓許多體驗生態遊程的遊客讚不絕口，希望藉此為吉貝島再增加一處觀光景點，讓遊客抵澎可欣賞南海七美雙心石滬、北海吉貝三心石滬，兩石滬相互爭輝。

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