每個人都會老！ 民團拍獨老紀錄片盼社會關懷

2019-05-29 12:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣社會邁向高齡化，為喚起社會關注獨居老人議題，天主教失智老人基金會拍攝紀錄片《日落之前》，透過呈現獨居老人生活實況，希望讓一般民眾感同身受，進而能夠有更多尊重、關懷及同理心，並鼓勵民眾加入社工及志工的行列。

這已是天主教失智老人基金會關懷老人的第三部曲，先前曾陸續推出《被遺忘的時光》、《長情的告白》等影片，也引發社會省思及討論。而《日落之前》在公益彩券回饋金補助，由榮獲金馬獎最佳紀錄片導演曾文珍，歷時2年多籌備拍攝，記錄4位獨居長者的生活，深刻刻劃出你我未來可能面臨的問題。

天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，長者需要身心靈的全人照顧，只要願意走出家門，上課、食堂共餐、或是參加活動，都該被鼓勵，老後生活其實也可以很精彩，活得有尊嚴及目標，從培養自己興趣，維持身體和人際的互動開始。同時也希望透過本片傳達「老」並不可怕，有社工專業的服務以及志工的投入，長者是幸福的，而不是孤單的獨自生活，在未來可以放心的在社會安老，不用擔心老後的生活。

基金會也提到，《日落之前》講述的正是你我未來可能會面臨的老年生活，4位獨居長者有不一樣的生活面貌與態度，「老了」是怎麼一回事？這個無法事先體會、預習的生命歷程，要如何提早準備？本片試圖引領這樣的思考，讓民眾一起觀照未來可能面臨的「獨老年代」。該片將在本月31日全台上映，收益將用於獨居長者照顧，歡迎機關團體包場支持，詳情請洽：天主教失智老人基金會02-2332-0992分機111 企劃陳小姐。

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