87歲阿嬤成人球 議員帶到市長室要求安置

2019-04-30 17:46

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市87歲的黃姓婦人無處棲身，今日到市議員段緯宇服務處求助，段緯宇不滿社工表示無法協助安置，痛批市府見死不救，並把婦人帶到市長室，要市長盧秀燕安置。社會局解釋，必須先了解阿嬤的意願，同時連絡安置機構，已安排阿嬤短期安置，也將持續追蹤、提供關懷。

段緯宇表示，阿嬤的家是老舊公寓，無法爬樓梯，女兒也沒有同住，已經流浪3個多月，不知道去哪裡，今天上午10時有計程車司機將阿嬤載到服務處，隨身行李只有一個小布包，今晚就沒飯吃、沒地方住。

段緯宇說，他通知社工，社工11時許到服務處，表示安置費用龐大，無法處理，停留15分鐘就離開。

段緯宇氣不過，帶著黃姓婦人到市長室，但市長室大門緊閉，他拍門高喊「市長，議員要申冤，老人家沒有飯吃、晚上沒有地方住」，並大罵市長室人員「沒有同理心、見死不救」。

黃婦伸手不斷拉著段緯宇的衣服，請他不要這樣，並說「我會歹勢」。

社會局社工科長陳麗華表示，社會局沒有不處理，也立即啟動機制，因必須先了解阿嬤的情形及意願，如果選擇回家，該局將安排配套措施，如關懷訪視、居家服務、送餐等；若到機構安置，必須了解其經濟狀況，並說明收費條件，社會局也一直在聯繫安置機構。

社會局指出，黃姓阿嬤為獨居老人，身體機能稍有退化，但意識清楚，之前是借住友人家，外出常靠計程車。經社會局說明安置流程及收費條件，黃姓阿嬤表示獨居會害怕，希望接受安置，若必須等待安置程序，她可以先回家住，等流程完成再安置。但段議員認為黃姓阿嬤獨居相當危險，要求立即啟動緊急安置程序。

社會局也表示，督導人員於下午1時20分先行離開議員服務處，以利聯繫入住機構事宜，後來再度前往議員服務處說明時，議員不同意再討論。

社會局說明，經緊急介入處理，黃姓阿嬤會在霧峰區一處安置機構短期安置，該局後續也將持續追蹤、提供關懷。

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