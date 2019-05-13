半癱獨居翁摔地餓2天 幸獲愛心志工發現送醫

2019-05-13 22:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島地處偏遠，不少獨居長輩乏人照顧，一名家住滿州里德村的潘老先生，因為中風半癱不良於行，上週被前往關心的愛心志工發現倒臥地上2天無法動彈，緊急通報縣府社工及醫院協助送醫，生命跡象終於穩定，縣議員陳文弘也協助後續安置計畫，接力救援讓長輩不致孤苦無依。

「發現他時已經倒臥2天未進食，還好仍有微弱氣息。」恆春愛心志工盧瑋說，6日帶著各界愛心物資前往關心潘老先生，發現他倒臥在家中門口附近，整個人癱軟無力，緊急聯繫救護車送醫急救，經恆春南門醫院悉心照料恢復意識。

南門醫院醫師黃祥麟表示，潘老先生送到醫院時，渾身髒污、四肢冰冷、生命徵象微弱，經診斷為橫紋肌溶解症需緊急救護及住院治療，醫治過程中發現老先生獨居，進食、自我照顧極差，左手腳嚴重萎縮，先前亦曾因昏倒就醫，獨居在偏遠家中並不適合。

黃祥麟指出，經詢問潘老先生妹妹與村長，發現他的支持照護網絡力量薄弱，潘老先生終身未婚獨自居住在滿州，姊妹都年老65歲以上，子姪輩也無照料能力，南門醫院已啟動出院準備服務，結合社區健康中心社工組主動連結各項資源，透過屏縣府老人保護出院轉銜安置計畫，康復後可望暫留南門護理之家休養。

南門醫院副院長黃明典指出，恆春地區人口分散，老化比例高，獨居、老老相護的現象普遍，生理老化後疾病發生率也高，就醫與養護需求，是偏遠地區關注問題，南門醫院近年秉承醫療本心，承擔起獨居長者就醫與照護期間個人照護需求，但南門醫院並非公立機構，也不如宗教機構可以募款，期盼各界愛心團體共同關注這類獨居個案照護問題。

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